* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 17 апреля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), который планировал теракты в Москве и в Новосибирске, сообщили 17 апреля в УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что названное лицо, являясь сторонником указанной террористической организации, создало её ячейку для совершения диверсий и терактов в Москве, Подмосковье и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые должны были быть взорваны в местах массового скопления людей, включая объекты РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта второй Западный окружной военный суд приговорил сторонника ИГ к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании суда в Московской области. Суд установил, что мужчина, общаясь в социальных сетях с боевиками, прошёл дистанционное обучение по сборке самодельного взрывного устройства. После этого он приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства и планировал совершить теракт.