Москва, 17 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Площадь пожара на Бережковской набережной в центре Москвы превысила 200 кв. м. По предварительным данным, горит кафе. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщил источник ИА REGNUM.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Согласно полученной информации, людей в здании не было, никто не пострадал. На кадрах с места ЧП видно, как из постройки валит густой чёрный дым. На месте работают пожарные.

Здание находится рядом с домом № 20А, в котором располагается академия Роскосмоса.