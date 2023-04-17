Вашингтон, 17 апреля, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Украинская сторона знает, что она проигрывает в конфликте с Россией. Такое мнение 16 апреля высказал экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в очень ужасном положении», — сказал он.

Макгрегор отметил, что страны Запада подталкивают украинские войска к началу «массивного» контрнаступления в ближайшее время, однако у ВСУ на данный момент не имеется ресурсов для того, чтобы как-либо переломить сложившуюся ситуацию.

Также бывший советник Пентагона рекомендовал украинским военным отступить до того момента, пока не станет слишком поздно, потому что ВСУ не могут справиться с напором российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Макгрегор заявил, что Вашингтон неправильно спланировал развитие системы вооружений, что стало заметно на фоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что особую опасность неправильное планирование представляет на фоне критической экономической обстановки в США, от чего зависит финансирование Пентагона.