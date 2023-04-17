Вашингтон, 17 апреля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введённые после начала ВС России спецоперации на Украине, являются самым грандиозным просчётом Запада в современной истории, пишет The American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По словам авторов материала Патрисии Адамс и Лоуренса Соломона, экономика РФ продолжает функционировать, несмотря на санкции, а вот у стран Запада возникло немало проблем: у ряда государства почти остановился экономический рост, увеличивается инфляция, нарастают проблемы в сфере энергетики.

«Тем временем Россия не только выживает, но и процветает, приобретая большую силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо после распада Советского Союза. По данным МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании», — говорится в материале.

По прогнозу, эта тенденция сохранится и в следующем году, рост ВВП России будет большим, чем у США, Японии, Италии и большей части остального Запада. Также отмечается, что в России снизился уровень безработицы.

Авторы материала напоминают, цитируя февральское заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что страны Запада истощает военная поддержка Киева. Для Германии это выливается в то, что страна не может защитить себя. Проблемы с боеприпасами сейчас наблюдаются и во Франции, и в Британии.

«Санкции разбудили спящего гиганта, которым раньше была Россия, и Запад может вскоре столкнуться с последствиями», — резюмируют авторы статьи.

Президент России Владимир Путин 4 апреля заявил, что, поскольку в отношении РФ Запад не планирует менять санкционную политику, стране нужны средние и долгосрочные преобразования стратегии суверенного развития. 15 апреля Берлин предложил включить российский атомный сектор в 11-й пакет санкций ЕС.