ДНР, 17 апреля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Украинская армия не оставляет планов по деблокаде Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). О намерении перебросить туда 80 тысяч бойцов сообщил 17 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Известно, что одна ударная группировка, сосредоточенная в районе населённых пунктов Звановка, Раздоловка и Весёлая, будет задействована в направлении Северска и Попасной. Вторая, расположенная в районе Константиновки, Торецка и Дылеевки, будет атаковать Дебальцево и Константиновку.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Также, по данным журналистов, нарастив силы артиллерии и сосредоточив военных в районах Рай-Александровки, Малиновки и Славянска, Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят нанести удары по Артёмовску с севера.

Артёмовск является одной из наиболее горячих точек специальной военной операции (СВО) на донецком направлении. За сутки штурмовые отряды «Вагнера» освободили ещё два квартала — в северо-западной и юго-восточной частях города. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия ВСУ на флангах штурмовых отрядов, информировал 16 апреля представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. 14 апреля на телеканале «Россия 1» он пояснил: точно потери невозможно учесть: тела остаются лежать на земле, их не забирают. Военными ЧВК «Вагнер» были уничтожены 38 тыс. украинских солдат за всё время участия группы в спецоперции, отметил 13 апреля в своём Telegram-канале создатель частной военной компании Евгений Пригожин.

По оценке бывшего офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, министр обороны США Ллойд Остин отлично понимает, в чём состоит ключевое значение битвы за Артёмовск, но намеренно не говорит об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению бойца 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики с позывным Мазур, контрнаступление необходимо Киеву, что поднять боевой дух ВСУ и «замести следы поражения». Он предполагает, что оно может начаться практически сразу после признания потери Артёмовска. Мазур не исключил, что у ВСУ, вероятно, есть силы и средства для этого.