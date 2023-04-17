Владивосток, 17 апреля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В ходе внезапной проверки корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели 17 апреля в акватории Японского моря противолодочные учения, а также стрельбы по морским и воздушным целям.

Виталий Аньков/РИА Новости Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ РФ

По данным РИА Новости, утром 17 апреля корабли ТОФ прибыли в походном ордере из пунктов постоянного базирования в назначенный район полигона в акватории Японского моря. Экипажи кораблей осуществили тактическое маневрирование в разных видах строев, обеспечивая оборону и защиту корабельного отряда во время морского перехода.

Уточняется, что большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и фрегат «Маршал Шапошников» на закрытом для прохождения гражданских судов морском полигоне осуществили стрельбы из артиллерийских установок АК-100 и А-190 калибра 100 мм, а также скорострельных установок АК-630 калибра 30 мм по морским и воздушным мишеням, которые имитировали цели условного противника.

Также указывается, что затем были проведены учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника, для чего с кораблей были подняты вертолёты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями и в район манёвров прибыли дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.

Затем «Адмирал Пантелеев» произвёл стрельбу реактивными глубинными бомбами по подводной лодке условного противника по указанным пилотами координатам. Помимо того, по сценарию манёвров, экипажи кораблей обнаружили противокорабельную ракету и осуществили постановку пассивных помех для противодействия ей.

Кроме того, корабли «Маршал Шапошников» и «Адмирал Пантелеев» произвели запуск зенитных ракет из комплекса «Кинжал» по условной воздушной цели. Также экипажи кораблей ТОФ обнаружили угрожавшую гражданским судам плавучую морскую мину, которая была уничтожена из корабельных артиллерийских комплексов.

По словам командира фрегата «Маршал Шапошников» Сергея Меркулова, экипаж корабля выполнил все поставленные задачи, командование поставило ему оценку «отлично».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам ТОФ отработали перехват диверсантов условного противника в рамках внезапной проверки. Учения прошли в акватории базы подводных сил флота.