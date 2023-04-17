Токио, 17 апреля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) договорились продолжать оказывать поддержку Украине, а также сохранять антироссийские санкции. Соответствующее заявление прозвучало 17 апреля на сессии в рамках встречи глав МИД G7 в Каруидзаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Также они достигли договорённости по укреплению сотрудничества в отношении уклонения от санкций и противодействия поставкам вооружений России третьими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации японского телеканала NHK, главы МИД стран G7 после встречи в Каруидзаве намерены обвинить Россию в использовании дезинформации в вопросе получения международной поддержки на Украине. Дипломаты также отметят важность доступа к проверенной и точной информации, пообещав поддержку в этой сфере.