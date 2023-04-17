Москва, 17 апреля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин считает, что мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений. По его мнению, оно рискует перерасти в кризис, а сокращение добычи странами ОПЕК+ призвано стабилизировать ситуацию. Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

Сентюрин отметил, что в 2022 году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики, а бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят деструктивный характер. В конечно итоге это негативно отразилось на инвестиционном климате и поставило под удар интересы потребителей.

Решение ОПЕК+ продлить до конца года сокращение добычи нефти, по словам посла, «можно охарактеризовать как вынужденные меры, необходимые для балансировки спроса и предложения».

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте стал самым высоким с апреля 2020 года. Общий объём поставок вырос на 0,6 млн баррелей в сутки и составил 8,1 млн баррелей в сутки.

Решение ряда стран ОПЕК+ о снижении с начала мая нефтедобычи является сигналом о том, что часть арабского мира объединяется с Россией против диктата США. Такое мнение 9 апреля высказал сенатор Алексей Пушков.

Эр-Рияд и Москва приняли решение снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, Астана — на 78 тысяч баррелей в сутки. К этим странам также присоединились ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.