Киев, 17 апреля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Самолёт Ан-124 российской авиакомпании «Волга-Днепр» передаст Киеву Канада. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ankakay Канада

На своей странице в одной из соцсетей политик написал, что Канада передаст в пользу Украины конфискованное в феврале 2022 года в аэропорту Торонто российское воздушное судно, а также другие активы.

В прошлом году борт Ан-124 был зафрахтован канадским правительством. После того как самолёт доставил из Китая тесты на коронавирус, Оттава объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Самолёт был задержан с пояснением «до завершения срока действия ограничения».

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта 2022 года министр транспорта Канады Омар Альхабра сообщал о задержании в аэропорту Йеллоунайфа чартерного авиарейса с гражданами России на борту. По его словам, задержание было связано с антироссийскими санкциями. Находившиеся на борту самолёта россияне являлись членами арктической экспедиции и следовали в населённый пункт Ресольют.