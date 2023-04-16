Белгород, 17 апреля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что два возникших пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе оперативно потушены.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС и лично начальника главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова.

«Вы настоящие профессионалы!» — написал Гладков.

Официальной версии о причинах пожаров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Белгородской ТЭС ночью 17 апреля начался сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стали атаки беспилотников ВСУ.