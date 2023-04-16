Белгород, 17 апреля, 2023, 00:34 — ИА Регнум. На Белгородской ТЭС начался сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стали атаки беспилотников ВСУ.

Beladm.ru Белгород

По информации Telegram-каналов, в Белгороде частично пропал свет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах.

«Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идёт ликвидация пожара», — заверил Гладков.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» сообщили, что пожар возник в результате атаки беспилотников ВСУ.

«ВСУ продолжают отправлять ударные дроны, стремясь поразить критическую инфраструктуру», — написали в канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли территорию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором в это время шла праздничная литургия. По официальной информации, один человек погиб. Ещё несколько пострадавших госпитализированы.