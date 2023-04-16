Хартум, 16 апреля, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответу виновных в гибели 16 апреля трёх сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане. Об этом сказал его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Un.org Антониу Гутерриш

«Виновные должны быть незамедлительно привлечены к ответственности», — передал слова Гутерриша Дюжаррик.

Официальный представитель также добавил, что генсек «глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями и осуждает гибель людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой.

ВПП ООН временно прекратило работу в Судане после гибели трёх сотрудников и двух пострадавших.