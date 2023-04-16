Краснодар, 16 апреля, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Следственному комитету России поручено возбудить и расследовать уголовное дело после жалоб жителей Краснодарского края на нападения агрессивных собак. Соответствующую задачу поставил глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили в информационном центре ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

В 2023 году бродячими животными были травмированы не менее одиннадцати жителей Кубани. Пострадавшие считают, что власти региона не предпринимают достаточных мер для решения проблемы распространения агрессивных животных. Следственный комитет по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку после обращений.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по указанной ситуации и представить доклад», — сообщили в СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 16 апреля бездомные собаки растерзали девятилетнего мальчика. Ребёнок погиб во время прогулки с другом. Он пытался убежать от одного из псов, после этого на него накинулась вся стая. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер, говоря о трагедии, заявил, что законодательство не позволяет решать проблему безнадзорных животных должным образом.