Москва, 16 апреля, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Отношения России и Китая крепкие и превосходят союзы времён холодной войны, заявил 16 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны КНР, член Госсовета страны Ли Шанфу. Кадры встречи были показаны в эфире «России 24».

Павел Бедняков/РИА Новости Ли Шанфу

Сотрудничество двух стран в военно-технической сфере развивается очень хорошо, заявил министр.

Он также отметил, что решил свой первый зарубежный визит совершить именно в Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение отношений РФ и КНР.

«Это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», — сказал министр.

Ли Шанфу совершает визит в Москву с 16 по 18 апреля. В Министерстве обороны России ранее сообщили, что состоится встреча Ли Шанфу с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, стороны обсудят взаимодействие в сфере обороны.

Владимир Путин в ходе встречи с министром заявил, что сотрудничество России и Китая по всем направлениям, в том числе и по линии военных ведомств, «идёт очень хорошо».