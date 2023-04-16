Corriere della Sera: Берлускони перевели в обычную палату из реанимации

Милан, Италия, , 19:00 — REGNUM Улучшилось состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, попавшего в больницу с пневмонией на фоне лейкоза. Его перевели из реанимации в обычную палату, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в больнице Милана, где находится политик.

Плакаты в поддержку экс-премьера Италии Сильвио Берлускони у входа в больницу «Сан-Раффаэле» © MATTEO BAZZI/EPA/ТАСС

Издание рассказало о «постоянном улучшении состояния» 86-летнего Берлускони за прошедшие дни.

Ранее у экс-председателя правительства Италии был обнаружен миеломоноцитарный лейкоз. Врачи считают этот тип заболевания поддающимся лечению. С пневмонией Берлускони госпитализировали 5 апреля, инфекция развилась на фоне болезни, отмечал врач политика Альберто Дзангрилло. Он также подчеркнул, что пациент хорошо реагирует на терапию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, говоря о самочувствии Берлускони, выразил надежду, что он сможет присутствовать на большом мероприятии партии «Вперёд, Италия», которое пройдёт 5 и 6 мая в Милане.