Берлин, 16 апреля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Берлинский футбольный клуб «Герта» отправил в отставку главного тренера команды Сандро Шварца. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Павел Бедняков/РИА Новости Сандро Шварц

Отмечается, что новым наставником команды назначен Паль Дардаи, который ранее дважды возглавлял берлинский клуб. Соглашение с 47-летним венгерским тренером рассчитано до конца сезона.

По информации Bild, 15 апреля Шварц провёл встречу с руководством «Герты», которая длилась почти 1,5 часа, после чего с чемоданом покинул базу клуба. Он возглавлял «Герту» с июля 2022 года.

14 апреля «Герта» в гостях проиграла «Шальке» со счётом 2:5 в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команда с 22 очками занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.

С октября 2020 по май 2022 года Шварц был главным тренером московского «Динамо». Под его руководством команда в сезоне 2021/22 стала бронзовым призёром чемпионата России и дошла до финала Кубка России.