Рим, 16 апреля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) временно прекращает свою работу в Судане после гибели трёх сотрудников. Об этом 16 апреля заявила директор организации Синди Маккейн.

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Всемирная продовольственная программа ООН

«Я потрясена и убита горем в связи с трагической гибелью трёх сотрудников ВПП 15 апреля в результате насилия в Кабкабии, провинция Северный Дарфур, когда они выполняли свои обязанности по спасению жизней на переднем краю глобального продовольственного кризиса», — говорится в заявлении.

По словам Маккейн, в ходе боестолкновений суданской армии и спецназа пострадали ещё два сотрудника организации.

«Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане», — отметила директор организации, добавив, что ВПП ООН не может выполнять свою работу, если безопасность команды и партнёров не гарантирована.

Она также рассказала о повреждении самолёта Службы гуманитарной авиации ООН, который находился в распоряжении организации. Воздушное судно попало под обстрел в аэропорту Хартума 15 апреля.

Маккейн призвала стороны конфликта прийти к соглашению и потребовала от властей страны «немедленных шагов», которые будут гарантировать безопасность сотрудников ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мероэ и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.

Позднее глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооружённых сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Базы и штабы суданского спецназа в семи городах, включая пять административных центров штатов, перешли под контроль военных.

По информации Reuters, на утро 16 апреля зафиксировано 56 погибших, 596 человек пострадали. В числе жертв как мирное население, так и военные.