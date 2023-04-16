Хартум, 16 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) погибли в Судане в ходе боестолкновений между армией и спецназом. Об этом сообщил специальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press Военнослужащие армии Судана

«Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в городе Кабкабия в штате Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мероэ и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.

Позднее глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооружённых сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Базы и штабы суданского спецназа в семи городах, включая пять административных центров штатов, перешли под контроль военных.

По информации Reuters, на утро 16 апреля зафиксировано 56 погибших, 596 человек пострадали. В числе жертв как мирное население, так и военные.