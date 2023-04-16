Брюссель, 16 апреля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт зерна и другой аграрной продукции с Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 апреля пресс-службой ЕК.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Отмечается, что Еврокомиссии известно о введении Польшей и Венгрией запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

«В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — заявили в пресс-службе ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. 8 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил об усилении контроля зерна и масличных культур, поступающих с Украины.

Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины. Они отмечали, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.

Аналогичные проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии. Правительство Венгрии в начале апреля заявило об усилении контроля ввоза зерна с Украины, обсуждается также вопрос о возвращении пошлин на этот вид продукции.