Вашингтон, 16 апреля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский погибнет от рук украинских граждан во время восстания. Об этом 16 апреля заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, люди, которые являются гуманистами, хотели бы, чтобы Зеленского и его семью отправили в изгнание, где они могли бы жить, навсегда осуждённые миром за то, что они сделали с украинским народом.

«Но если рассуждать реалистично, то он умрёт, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — сказал Риттер.

Он предположил, что украинцы устроят бунт, потому что Зеленский олицетворяет собой полный крах украинского общества не только из-за ситуации на поле боя и сотен тысяч погибших солдат, но и из-за миллионов граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Зеленского могут совершить покушение украинские военные. По его словам, солдаты ВСУ хотят разобраться с украинским президентом за его предательство.