Иваново, 16 апреля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Предполагаемый виновник ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля покончил с собой в посёлке Ново-Талицы Ивановской области. Сообщение об этом опубликовано на странице регионального главка МВД в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

15 апреля около 19:00 мск грузовик «Мерседес» столкнулся на дороге с легковым автомобилем «Киа-Рио» после того, как выехал на полосу встречного движения. Большегруз в результате съехал с дороги.

Водитель и женщина-пассажир «Киа-Рио» получили травмы. Прибывшие на место полицейские потребовали, чтобы водитель фуры вышел из кабины, но вместо этого мужчина перебрался вглубь кабины и совершил суицид.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Новосибирске сын бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Александр Бушков насмерть сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель «летел на красный». Позднее его задержали.