Вашингтон, 16 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Политики в США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ из-за нехватки вооружения и недостаточной подготовки. Об этом написал обозреватель Дэвид Игнатиус в своей статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что чиновники в США признали, что существуют препятствия для реализации Киевом амбициронного плана по контрнаступлению. Согласно документам Пентагона, которые утекли в Сеть, ранее аналитики разведки США сделали вывод о том, что конфликт на Украине перешёл в «битву на истощение» и «движется в тупик».

Обозреватель написал, что американские должностные лица и сейчас придерживаются такой оценки, они считают, что недостаточная подготовка и нехватка боеприпасов замедлят наступление ВСУ и увеличат их потери. Журналист высказал мнение о том, что наиболее вероятным итогом контрнаступления станет оккупация незначительного количества территорий.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил о готовящемся в «ближайшее время» наступлении ВСУ. По его словам, Киев планирует захватить Крым и Донбасс.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в случае наступления ВСУ на южном направлении потери режима Зеленского станут невосполнимыми. Он отметил, что российские военнослужащие готовы защитить границы России от готовящейся агрессии и переломить хребет этому режиму.