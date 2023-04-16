Хельсинки, 16 апреля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Пара самолётов с российским ядерным топливом покинула аэропорт Хельсинки-Вантаа поздно вечером 15 апреля. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Он не уточнил конечный пункт самолётов с российским топливом.

До этого ядерное топливо РФ уже несколько раз перенаправлялось через аэропорты Финляндии другим заказчикам. О первой такой операции стало известно в начале ноября 2022 года. Топливо тогда отправили из финской Лаппеэнранты.

Власти страны отмечали, что Финляндия используется для этих целей из-за запрета на воздушное сообщение между Россией и Европой.

Как передавало ИА REGNUM, Евросоюз и США планируют усилить сотрудничество для снижения зависимости стран Европы от российского ядерного топлива. При этом некоторые западные страны выступают против антироссийских санкций в этой сфере.