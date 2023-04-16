Вашингтон, 16 апреля, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Большинство западных компаний, заявивших об уходе после начала специальной военной операции, остались на российском рынке. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Издание приводит мнение экспертов, по оценкам которых Россию покинул лишь небольшой процент из сотен фирм.

«Западные компании, которые остались, часто сильно зависят от бизнеса в России, потери от ухода, вероятно, перевешивают возможный ущерб для их брендов. Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка в свете ухода их конкурентов», — говорится в статье.

Многие компании, готовые ранее приостановить или уменьшить масштабы деятельности, продолжают торговать. Другие обещали продать российские активы, но так и не нашли покупателей.

Автор констатирует, присутствие большого числа западных компаний подрывает предпринимаемые Вашингтоном усилия по обрушению российской экономики. Утверждается, что россияне сохраняют те же качества жизни и комфорта, как до начала СВО.

В статье ссылаются на данные швейцарских исследователей, по оценкам которых Россию в связи со спецоперацией покинули менее 9% компаний Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра финансов Антона Силуанова, для иностранных компаний планируется ввести налог в размере 10% на продажу бизнеса в России. При этом правительство сохраняет меры стимулирующего характера для бизнеса, независимо от того, кто является владельцем — иностранные или российские акционеры.