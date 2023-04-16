«РВ»: ВСУ обстреляли Спасо-Преображенский кафедральный собор в Донецке во время пасхальной службы

Донецк, , 04:08 — REGNUM В Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором в это время шла праздничная литургия. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

Отмечается, что по центру города выпущено не менее 20 ракет РСЗО.

«Судя по всему, Пасха окажется кровавой», — комментирует автор видео под грохот пролетающих снарядов.

В администрации Ворошиловского района ТАСС сообщили о сильнейшем обстреле и уточнили, что в районе кафедрального собора наблюдается задымление. Прихожане спешно покидали храм.

Известно, что один человек получил ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, пасхальные богослужения прошли 16 апреля в храмах Луганска и Донецка. Местные жители шли семьями, с детьми.

Люди молились за мир, за родных и близких, которые находятся на передовой.