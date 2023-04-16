Донецк, 16 апреля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. В Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли территорию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором в это время шла праздничная литургия. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

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Отмечается, что по центру города выпущено не менее 20 ракет РСЗО.

«Судя по всему, Пасха окажется кровавой», — комментирует автор видео под грохот пролетающих снарядов.

В администрации Ворошиловского района ТАСС сообщили о сильнейшем обстреле и уточнили, что в районе кафедрального собора наблюдается задымление. Прихожане спешно покидали храм.

Известно, что один человек получил ранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, пасхальные богослужения прошли 16 апреля в храмах Луганска и Донецка. Местные жители шли семьями, с детьми.

Люди молились за мир, за родных и близких, которые находятся на передовой.