Кровавая Пасха: ВСУ обстреляли территорию собора в Донецке во время службы
ВСУ обстреляли территорию Спасо-Преображенского собора в Донецке во время пасхальной службы
Донецк, 16 апреля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. В Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли территорию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором в это время шла праздничная литургия. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что по центру города выпущено не менее 20 ракет РСЗО.
«Судя по всему, Пасха окажется кровавой», — комментирует автор видео под грохот пролетающих снарядов.
В администрации Ворошиловского района ТАСС сообщили о сильнейшем обстреле и уточнили, что в районе кафедрального собора наблюдается задымление. Прихожане спешно покидали храм.
Известно, что один человек получил ранение.
Как сообщало ИА REGNUM, пасхальные богослужения прошли 16 апреля в храмах Луганска и Донецка. Местные жители шли семьями, с детьми.
Люди молились за мир, за родных и близких, которые находятся на передовой.