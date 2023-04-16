Вашингтон, 16 апреля, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки морской пехоты США, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией оружия массового уничтожения в Ираке Скотт Риттер предположил, что Россия и США вступят в очень опасную бесконтрольную гонку ядерных вооружений. Это может случиться, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет принят новый документ. Своё мнение он озвучил на семинаре в немецком аналитическом Институте Шиллера.

ironna.jp Ядерное оружие США

Военный отметил, что контроль над вооружениями почти что мёртв. Обе страны не разговаривают друг с другом, переговоры не ведутся.

«Если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не удастся заменить новым соглашением, это будет означать, что США и Россия вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля», — заявил Риттер.

Проведению подобных переговоров с Москвой мешает бюрократия Вашингтона.

Скотт Риттер выразил опасение, что через пять лет не будет возможности провести такой же семинар.

«Большей части из нас не будет в живых. Почему? Потому что случится ядерный конфликт. Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Русские столь разочарованы и обеспокоены политикой США, что в их политических кругах говорят о включении в доктрину страны превентивного ядерного удара», — заключил бывший офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом.

Безрассудная политика Вашингтона делает ядерную войну между Россией и США неизбежной. И шансов предотвратить её становится всё меньше, считает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.