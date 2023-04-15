Конгрессмены США предложили ограничить единоличное право президента применять ядерное оружие

Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба разработчика документа сенатора-демократа Эда Марки от Массачусетса.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — считает Марки.

Отмечается, что конгрессу необходимо законодательно закрепить позиции по единоличному праву применять ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев может создать ядерное оружие за девять месяцев, но тогда он нарушит систему международных договоров.