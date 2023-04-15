Хартум, 16 апреля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Судана взяли под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурмане после того, как там обстреляли их лагерь. О военной операции сообщил телеканал Al-Jazeera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Суданские военные заверили журналистов, что силы СБР покинули позиции в Омдурмане, не взяв с собой ни технику, ни вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновений в Судане 15 апреля погибли не менее 25 человек, 183 получили ранения.

Главком Вооруженных сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования.