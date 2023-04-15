Хартум, 16 апреля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. В результате столкновений в Судане 15 апреля погибли не менее 25 человек, 183 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Nina R Судан

Пока не уточняется, все ли пострадавшие и жертвы являются гражданскими.

Совбез ООН объявил, что 17 апреля обсудит обострение ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в столице Судана Хартуме начались вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования (спецназом). Затем стало известно об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой.

Главком Вооруженных сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования.