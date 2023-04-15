Будапешт, 16 апреля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Власти Венгрии ввели временное ограничение импорта некоторых сельхозпродуктов с Украины, заявил глава венгерского министерства сельского хозяйства Иштван Надь.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер Евросоюза оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — говорится в официальном заявлении.

Запрет действует до 30 июня 2023 года. Венгрия до указанного периода ожидает от ЕС принятия мер для поддержки аграриев и пересмотра правил беспошлинного импорта сельхозпродуктов с Украины.

Министр подчеркнул, что продолжение беспошлинного ввоза серьёзно ударит по венгерскому сельскому хозяйству, а предотвратить это можно только чрезвычайными мерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в минагрополитики Украины выразили сожаление о приостановке экспорта зерна в Польшу, в том числе транзита. К положительному разрешению ситуации не приведут односторонние кардинальные действия, добавили в ведомстве, призвав Польшу к согласованию нового Меморандума о взаимопонимании с учётом интересов двух стран.