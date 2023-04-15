По факту сожжения Корана в Москве возбудили уголовное дело

Москва, , 23:56 — REGNUM После опубликованного видео с сожжением Корана, предположительно на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом 15 апреля сообщили в Главном управлении МВД России по городу Москве.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого», — говорится в сообщении.

При этом статья, по которой возбуждено уголовное дело, не указывается.

Как передавало ИА REGNUM, видео с осквернением Корана появилось в социальных сетях. Инцидент произошёл недалеко от Святого озера, где планировалось строительство мечети, которое вызвало волнение среди москвичей, поскольку озеро почитается христианами. Позднее власти Москвы объявили, что для возведения мечети нашли другое место.

На произошедшее отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что поиски провокатора не прекратятся и просил не выдвигать ошибочных версий или обвинений.