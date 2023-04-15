Хартум, 15 апреля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооруженных сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Об этом сообщила Служба общей безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Отмечается, что, согласно сообщению, главнокомандующий вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования.

По информации РИА Новости, в Судане 15 апреля зафиксированы боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в Хартуме. В настоящий момент бои перекинулись и на другие суданские регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, командование армии Судана не намерено вести переговоры с представителями Сил быстрого реагирования до прекращения ими мятежа, заявили представители Вооружённых сил 15 апреля.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры.