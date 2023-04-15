Вашингтон, 15 апреля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин отлично понимает, в чём состоит ключевое значение битвы за Артёмовск, но намеренно не говорит об этом, заявил 15 апреля в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Интервью опубликовано в YouTube-канале Гарднера.

Евгений Биятов/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

«Советники Остина — военные профессионалы высокого уровня, и они понимают, что если та или иная армия бросает 30 процентов боеспособного состава в одну битву, то эта битва — решающая в данном конфликте», — сказал Риттер.

Таким образом бывший офицер прокомментировал высказывания Остина, который в марте 2023 года заявил, что сражение за Артёмовск имеет в большей степени символическое значение, нежели практическое.

15 апреля в Минобороны России сообщили, что наиболее ожесточённые бои в минувшие сутки продолжались в районе Артёмовска. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завладели ещё двумя кварталами на северной и южной окраинах города, отметили в ведомстве.