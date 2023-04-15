Армия Судана отказалась от переговоров с Силами быстрого реагирования
Армия Судана отказалась от переговоров со Силами быстрого реагирования до прекращения беззаконий
Хартум, 15 апреля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Командование армии Судана не намерено вести переговоры с представителями Сил быстрого реагирования до прекращения ими мятежа, заявили представители Вооружённых сил 15 апреля, передаёт Al Arabiya.
«Никакого диалога не будет до прекращения беззаконий», — заявили представители Генерального штаба армии Судана.
Столкновения между армией и Силами быстрого реагирования Судана начались утром 15 апреля. Представители спецназа заявили, что армия напала на их штаб, представители армии — что спецназ пытался захватить штаб их командования.
Позднее представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а также Дворец республики (резиденцию главы государства). Командование армии эту информацию опровергло и в ответ заявило о нанесении авиаударов по базе спецназа. Сообщалось о шести погибших в ходе столкновений.
В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры, а сограждан, находящихся в Судане, — сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Информация о пострадавших в ходе столкновений гражданах России не поступала, отметили дипломаты.