Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования близ Хартума

Хартум, , 19:04 — REGNUM Истребители военно-воздушных сил Судана нанесли авиаудары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях столицы страны — Хартума, сообщили представители вооружённых сил 15 апреля.

Дым над Хартумом © Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

«ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие силам быстрого реагирования», — сказано в сообщении.

Сотрудники спецназа пытаются спастись бегством, смешавшись с гражданскими лицами, а военно-воздушные силы продолжают операцию по прекращению мятежа, отметили также представители Вооружённых сил.

Столкновения между армией и спецназом Судана начались утром 15 апреля. Представители Сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на их штаб, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования армии.

Позднее представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а также Дворец республики (резиденцию главы государства). Командование армии эту информацию опровергло. Сообщалось о трёх погибших в ходе столкновений.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры, а сограждан, находящихся в Судане, — сохранять спокойствие и не покидать свои дома. По данным на настоящий момент, граждане России в ходе столкновений в Судане не пострадали, отметили дипломаты.