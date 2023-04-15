Штутгарт, Германия, 15 апреля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью со «Штуттгартом» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу (бундеслиги). Встреча прошла 15 апреля и завершилась со счётом 3:3.

Tom Weller/dpa/Global Look Press Матч между «Боруссией» и «Штуттгартом»

В составе «Боруссии» голы забили нападающие Себастьен Аллер на 17-й минуте и Дониэлл Мален (33) и полузащитник Джованни Рейна (93).

У «Штуттгарта» отличились хавбек Тангуй Кулибали (78), защитник Йоша Вагноман (84) и форвард Силас Мвумпа (97).

В настоящее время «Боруссия» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Штуттгарт» идёт на 16-м месте с 24 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.