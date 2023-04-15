Профсоюз врачей Судана заявил о гибели трёх человек в столкновениях

Хартум, , 17:52 — REGNUM Три человека стали жертвами столкновений в Судане, говорится в заявлении профсоюза суданских врачей, опубликованном 15 апреля в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Погибший Иван Шилов © ИА REGNUM

В профсоюзе уточнили, что двое граждан погибли в аэропорту Хартума. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате стрельбы боевыми патронами в городе Эль-Обейд провинции Северный Кордофан.

Армейский офицер ранен в городе Омдурман. Ещё три человека пострадали на юге Хартума и в Восточном Ниле.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) — спецназом. Военные утверждают, что спецназ напал на их штаб, а спецназовцы, в свою очередь, обвинили армию в применении «всех видов тяжёлого и легкого оружия» при атаке на их штаб в Хартуме. Армия и Служба общей безопасности Судана объявили СБР мятежниками и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Российский МИД заявил о серьёзной обеспокоенности событиями в Судане и призвал стороны конфликта к прекращению огня.