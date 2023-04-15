WSJ: Илон Маск основал новую компании в сфере технологий искусственного интеллекта

Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Новая компания американского предпринимателя Илона Маска, как предполагается, будет работать с нейросетями, сообщила газета The Wall Street Journal.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

При регистрации фирма получила название X. AI. В новой компании Маск указан как единственный директор. Секретарём X. AI числится Джаред Бирчалл, управляющий делами миллионера.

Предполагается, что фирма станет новым стартапом Маска в области искусственного интеллекта. Цель предпринимателя — сформировать команду, способную конкурировать с создавшей чат-бот ChatGPT компанией OpenAI, сообщала Financial Times.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Илон Маск напомнил шутку о разработчиках суперинтеллекта, иллюстрируя им опасность развития нейросетей. В анекдоте искусственный интеллект ответил на вопрос, есть ли Бог: «Теперь есть».

Ранее Маск стал одним из экспертов, подписавших петицию с требованием приостановить бесконтрольное развитие искусственного интеллекта. В призыве говорилось о необходимости приостановить обучение нейросетей как минимум на полгода, поддержать эту инициативу призвали правительства стран.