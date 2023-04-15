МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня

Москва, , 16:03 — REGNUM Вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования (спецназом) в столице Судана Хартуме вызвали серьёзную обеспокоенность в Москве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 апреля на сайте российского МИД.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновения начались утром. По поступающей информации, бои с тяжёлой техникой идут у Дворца республики, рядом с главным командованием армии, аэропортом, центральным рынком, военными базами на юге города. Приостановлено международное воздушное сообщение, заблокированы мосты через реку Нил. Кроме того, ситуация обостряется в городе Мероэ, расположенном на 500 км севернее.

«Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьёзную обеспокоенность», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве призвали стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня.

Меры безопасности в российском посольстве в Хартуме повышены. Российских граждан нет среди пострадавших в ходе столкновений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.