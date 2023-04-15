Варшава, 15 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, сообщили в пресс-службе правительства 15 апреля.

Иван Родионов/РИА Новости Зерно

«Члены Совета министров под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили возможные решения и действия, которые Польша может предпринять для защиты фермеров и потребителей. Также обсуждались возможные меры по стабилизации сельскохозяйственного рынка», — сказано в сообщении.

Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины в конце 2022 года. Они отмечали, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.

Аналогичные проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии. Правительство Венгрии в начале апреля заявило об усилении контроля ввоза зерна с Украины, обсуждается также вопрос о возвращении пошлин на этот вид продукции.