Пекин, 15 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Боевые действия не помогут западным странам достичь желаемого результата на территории Украины. Такой вывод сделал аналитик Ян Оберд в статье для китайской газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что Евросоюз и НАТО находятся в сложном положении. Аналитик высказал мнение о том, что страны Запада используют данный конфликт, чтобы ослабить Россию, но на самом деле боевые действия больше причиняют вред и ущерб экономике Европы и самой Украине.

«Предполагаю, что Евросоюз и НАТО нанесут невиновным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт», — обратил внимание автор статьи.

Он отметил, что в данном противостоянии не будет победителей, если Запад захочет продолжить его дальнейшими поставками оружия и расширением НАТО.

Аналитик подчеркнул, что странам Европы и США нужно искать мирные решения. Он добавил, что остановить конфликт смогут два условия: Украина должна быть обеспечена нейтралитетом, а не членством в НАТО, а главным инструментом сосуществования будет не оружие, а дипломатия.

Как передавало ИА REGNUM, бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу высказал мнение о том, что США следует пересмотреть поддержку Украины, чтобы у киевского режима не было завышенных ожиданий. По мнению писателя, Вашингтон должен показать, что Киеву исключительно важно продемонстрировать готовность к переговорам, а иначе ему придётся сражаться без американской, а возможно, и без европейской помощи.