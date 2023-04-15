Киев, 15 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против граждан России и Белоруссии. Соответствующие указы появились 15 апреля на сайте украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Сообщается, что в санкционный список попали более чем 80 российских спортсменов, включая продюсера и хореографа в фигурном катании Илью Авербуха и футболиста Игоря Акинфеева, а также министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук и белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

Санкции введены сроком на 50 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля Зеленский ввёл санкции в отношении 33 граждан России и 255 компаний. В санкционном списке оказались главы 13 регионов России, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаил Матвеевский и командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.