Хельсинки, 15 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Финляндия начала строить первый участок забора на границе с Россией. Об этом 15 апреля сообщает Reuters со ссылкой на генерала финской пограничной службы Яри Толппанена.

Петр Ковалев/ТАСС На границе России и Финляндии

«Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остаётся стабильной на данный момент», — сказал Толппанен.

Он отметил, что работы уже начаты на трёхкилометровом участке в районе Иматры, в 250 км к северо-востоку от Хельсинки. Там военные рубят деревья по обе стороны КПП.

По его словам, Финляндия должна иметь более надёжный и независимый пограничный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении в НАТО. Это стало финальной точкой в ратификации соответствующих документов на национальном уровне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО создаёт угрозы для России, поэтому Москва примет меры по укреплению системы безопасности. По его словам, появление у альянса ещё одного участника вовсе не приблизило укрепление стабильности и безопасности на европейском континенте.