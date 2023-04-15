Хартум, 15 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартум и Мерова, регулярная армия страны понесла большие потери, заявили представители спецназа 15 апреля, передаёт Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

«Нашим подразделениям удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове и аэропорт Хартума», — заявил представитель сил быстрого реагирования.

Утром 15 апреля СМИ сообщили, что у здания штаба спецназа Судана в столице страны Хартуме прозвучали выстрелы. Армия Судана в этот же период блокировала подъезды к дворцу президента страны в столице.

Стороны обменялись обвинениями: представители сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на штаб спецназа, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования армии.

В посольстве России в Судане заявили, что обстановка в Хартуме неспокойная. Дипломаты находятся в безопасности, сообщили представители миссии. Данные о пострадавших в ходе столкновений гражданах России отсутствуют.