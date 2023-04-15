РБК: Роскомнадзор обнаружил в онлайн-кинотеатрах случаи пропаганды ЛГБТ

Москва, , 12:47 — REGNUM В России выявлены первые нарушения статьи Кодекса об административных правонарушениях, запрещающей демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушения обнаружил Роскомнадзор, сообщило РБК.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Протоколы были составлены в отношении онлайн-киносервисов Movix и Peers. TV. Их ждёт штраф или приостановка работы на три месяца. Онлайн-кинотеатрам, возможно, придётся заплатить за нарушения от 1 до 4 млн рублей.

Также были обнаружены отступления от закона на ещё 15 сайтах. По ним также готовятся административные протоколы, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, ранее принятый Госдумой РФ. Роскомнадзор получил возможность включать ресурсы с пропагандой ЛГБТ в реестр запрещенной информации для последующего её блокирования. Наказание за эти действия могут понести соцсети, СМИ, и сервисы, связанные с кино.