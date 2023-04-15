Копенгаген, 15 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В ближайшее время Дания отправит на Украину первую партию немецких танков Leopard 1. Об этом 15 апреля сообщает датское министерство обороны.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1. 1983 год

В пресс-релизе ведомства также говорится, что исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен и несколько парламентариев посетили предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, расположенное в городе Фленсбург, где проходит подготовка предназначенной для киевского режима военной техники.

Соответствующая подготовка проходит в рамках договорённостей, достигнутых в начале февраля между Германией, Данией и Нидерландами. Тогда стороны договорились передать Вооружённым силам Украины минимум 100 танков Leopard 1 A5.

«Это большой и важный дар… который получил широкую поддержку других парламентских партий и который мы надеемся очень скоро передать Украине», — заявил Лунд Поульсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша намерена передать Украине в общей сложности 14 истребителей МиГ-29, при этом она оставит себе модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Президент Украины Владимир Зеленский также писал в своём Telegram-канале о том, что Варшава передаст Киеву новую значительную партию вооружений. Речь шла о БМП, самоходных минометах, дополнительных ракетах, истребителях МиГ.