Хартум, 15 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Международный аэропорт в столице Судана Хартуме прекратил принимать воздушные рейсы. Об этом 15 апреля сообщил представитель администрации аэропорта.

Christopher Michel Хартум

«Воздушное движение в хартумском аэропорту остановлено», — заявил он телеканалу Al Jazeera.

Уточняется, что на внутренней территории международного аэропорта размещена бронетехника.

Отмечается, что международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы на фоне столкновений между армией и Силами быстрого реагирования.

Как передавало ИА REGNUM, на западе Судана в ходе столкновений в штате Западный Дарфур погибли четыре человека, десятки человек пострадали. Глава города Эль-Генейна, административной столицы штата, уточнил, что в результате столкновений между повстанческими группировками и силовиками погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения. Властям удалось восстановить контроль на охваченных столкновениями территориях.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.