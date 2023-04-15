Москва, 15 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл в канун Пасхи призвал к молитве о прочном мире для братских народов. Об этом говорится в пасхальном послании патриарха Кирилла архипастырям, диаконам, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Русской православной церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Он отметил, что в праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий.

«Мы как христиане не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестёр, сердца которых опалены огнём междоусобного конфликта, поэтому мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — говорится в послании.

Как передавало ИА REGNUM, по словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Запад вступил в военное столкновение с Россией из-за полного отсутствия общих ценностей у сторон конфликта, а также из-за вакуума христианской морали в западных государствах. Кирилл отметил, что Запад стремился навязать России свои ценности, одурачить и подчинить без войны. Владыка отметил, что российский народ и руководство страны поняли чуждость западных идей, после чего начался конфликт.