Без учета новых регионов численность населения России составила 146,4 миллиона человек

Москва, , 14:40 — REGNUM Без учета новых регионов России численность населения страны за год сократилась на 550 тысяч человек, сообщили 1 февраля в Росстате.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

По данным на 1 января 2022 года, по официальным данным, в России проживали 146,98 миллиона человек, в настоящее время — около 146,4 миллиона человек.

Численность населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей (в их административных границах) на период 2021 года составляла около восьми миллионов человек.